Лукашенко ответил США на вопросы о ядерном оружии в Белоруссии

На совещании по доработке Программы социально-экономического развития страны он отметил, что пусть в США думают, как хотят - республика их предупредила.

«Мы не говорим сколько, где, как... Это моё дело. Оно лежит в надёжном месте... Мы его... отвезли в Россию, обслужили и вернули самый современный вариант тактического ядерного оружия», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко пригрозил мгновенным ответом на угрозы НАТО сбивать российские или белорусские самолёты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

