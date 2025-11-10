Лукашенко ответил США на вопросы о ядерном оружии в Белоруссии
Американцы сомневаются в том, что на территории Белоруссии есть тактическое ядерное оружие. Как пишет RT, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
На совещании по доработке Программы социально-экономического развития страны он отметил, что пусть в США думают, как хотят - республика их предупредила.
«Мы не говорим сколько, где, как... Это моё дело. Оно лежит в надёжном месте... Мы его... отвезли в Россию, обслужили и вернули самый современный вариант тактического ядерного оружия», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко пригрозил мгновенным ответом на угрозы НАТО сбивать российские или белорусские самолёты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дороже в 5-7 раз: Как заставить таксистов оформлять страховку
- Главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию Покровская покинула свой пост
- Лукашенко ответил США на вопросы о ядерном оружии в Белоруссии
- Аптеки объяснили рекордные траты россиян на обезболивающие
- Саркози освободят из тюрьмы под судебный контроль
- Россиянам объяснили, в каких случаях у собственника могут изъять жилье
- «Ужасная халтура»: BadComedian разгромил «Алису» и «Горыныча»
- Коррупционный «Квартал»: Чем грозят Зеленскому преследования НАБУ и ФБР
- Газ, санкции и автомобили: Зачем немецкая оппозиция едет в Россию
- Россиянам посоветовали покупать икру к Новому году уже сейчас
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru