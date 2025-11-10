Саркози освободят из тюрьмы под судебный контроль

Приговорённый к пяти годам лишения свободы бывший президент Франции Николя Саркози будет освобождён под судебный контроль. Об этом пишет RT.

Отмечается, что соответствующее ходатайство удовлетворил Апелляционный суд Парижа.

Саркози пробыл в тюрьме 20 дней. После освобождения политику будет запрещено контактировать с министром юстиции Жеральдом Дарманеном.

Ранее Саркози получил пять лет тюрьмы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

