Саркози освободят из тюрьмы под судебный контроль
10 ноября 202516:11
Приговорённый к пяти годам лишения свободы бывший президент Франции Николя Саркози будет освобождён под судебный контроль. Об этом пишет RT.
Отмечается, что соответствующее ходатайство удовлетворил Апелляционный суд Парижа.
Саркози пробыл в тюрьме 20 дней. После освобождения политику будет запрещено контактировать с министром юстиции Жеральдом Дарманеном.
Ранее Саркози получил пять лет тюрьмы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
