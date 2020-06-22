Apple презентовала новую операционную систему для iPhone

По данным издания, новая ОС отличается тем, что иконки приложений можно изменять по размеру, объединять на одном экране. Также новая ОС позволит пользователям одновременно с другими операциями проигрывать видео в углу экрана.



Накануне в преддверии презентации сообщалось, что компания Apple намерена изменить название операционной системы iOS на iPhone OS. Именно на базе системы iPhone OS вышел первый смартфон Apple iPhone 2G в 2007 года.



