Apple презентовала новую операционную систему для iPhone
Американская компания Apple представила новую операционную систему (ОС) для iPhone — iOS 14. Новинка была презентована в ходе всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020, которая прошла в онлайн-режиме, сообщает РБК.
По данным издания, новая ОС отличается тем, что иконки приложений можно изменять по размеру, объединять на одном экране. Также новая ОС позволит пользователям одновременно с другими операциями проигрывать видео в углу экрана.
Накануне в преддверии презентации сообщалось, что компания Apple намерена изменить название операционной системы iOS на iPhone OS. Именно на базе системы iPhone OS вышел первый смартфон Apple iPhone 2G в 2007 года.
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