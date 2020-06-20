Apple может переименовать iOS
Компания Apple намерена изменить название операционной системы iOS. Об этом сообщил пользователям инсайдер Джон Проссер.
При этом, информирует Проссер, новое наименование станет своеобразным «возвращением к истокам». ОС от Apple переименуют в «iPhone OS». Именно на базе системы iPhone OS вышел первый смартфон Apple iPhone 2G в 2007 года.
Название iOS появилось в 2010 году, и версия iPhoneOS 3 была заменена на iOS 4, что совпало с релизом первого в истории компании планшета iPad, уточняет Газета.ru.
Своеобразный ребрендинг может произойти в рамках WWDC 2020 — ежегодной конференции Apple для разработчиков. Хотя в этом году мероприятие состоитсяс в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, организаторы планируют, что бесплатно подключиться к трансляции события сможет любой землянин.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определила новые нормы по предустановке российского ПО на смартфоны и компьютеры. Согласно им ФАС пошла на уступки, разрешив только выводить на экран устройства иконки для скачивания приложений, а не предустанавливать их.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН заявил, что в случае, если к инициативе ФАС прислушаются, то это будет выгодно лишь компании Apple.
«Я думаю, что ФАС эти требования сформировал только под компанию Apple. У них нет предустановки приложений, для них эта практика негативна с точки зрения всех рынков в мире – таких примеров просто нет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что это реверанс в сторону Apple. Это существенное облегчение, им не нужно будет ставить приложения под российский рынок. Сегодня противником этого выступает только Apple, все другие производители готовы и уже ставят приложения на смартфоны. То есть проблемы так таковой нет, рынок согласился с тем, что этот закон будет действовать», - рассказал Муртазин.
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