Apple может переименовать iOS

Своеобразный ребрендинг может произойти в рамках WWDC 2020 — ежегодной конференции Apple для разработчиков. Хотя в этом году мероприятие состоитсяс в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, организаторы планируют, что бесплатно подключиться к трансляции события сможет любой землянин.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определила новые нормы по предустановке российского ПО на смартфоны и компьютеры. Согласно им ФАС пошла на уступки, разрешив только выводить на экран устройства иконки для скачивания приложений, а не предустанавливать их.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН заявил, что в случае, если к инициативе ФАС прислушаются, то это будет выгодно лишь компании Apple.

«Я думаю, что ФАС эти требования сформировал только под компанию Apple. У них нет предустановки приложений, для них эта практика негативна с точки зрения всех рынков в мире – таких примеров просто нет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что это реверанс в сторону Apple. Это существенное облегчение, им не нужно будет ставить приложения под российский рынок. Сегодня противником этого выступает только Apple, все другие производители готовы и уже ставят приложения на смартфоны. То есть проблемы так таковой нет, рынок согласился с тем, что этот закон будет действовать», - рассказал Муртазин.





