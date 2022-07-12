Apple оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд Таганского района Москвы признал компанию Apple Inc виновной в нарушении законодательства РФ в области персональных данных, сообщает «Интерфакс».

Соцсеть Likee оштрафовали на 1,5 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

За невыполнение обязанности по локализации данных россиян на территории РФ судья назначил компании штраф в размере двух млн рублей. Это первый протокол в отношении Apple Inc по данной статье КоАП РФ.

В компании указали, что за обработку данных в России отвечает Apple Distribution, однако в Роскомнадзоре отметили, что администратором сайта, где собираются данные, является компания Apple Inc, а значит протокол был составлен верно.

Ранее за отказ локализовать персональные данные россиян на один млн рублей был оштрафован сервис для организации видеоконференций Zoom.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафСудРоскомнадзорApple
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