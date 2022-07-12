Apple оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

За невыполнение обязанности по локализации данных россиян на территории РФ судья назначил компании штраф в размере двух млн рублей. Это первый протокол в отношении Apple Inc по данной статье КоАП РФ.

В компании указали, что за обработку данных в России отвечает Apple Distribution, однако в Роскомнадзоре отметили, что администратором сайта, где собираются данные, является компания Apple Inc, а значит протокол был составлен верно.

Ранее за отказ локализовать персональные данные россиян на один млн рублей был оштрафован сервис для организации видеоконференций Zoom.

