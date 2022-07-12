Apple оштрафовали за отказ локализовать данные россиян
Мировой суд Таганского района Москвы признал компанию Apple Inc виновной в нарушении законодательства РФ в области персональных данных, сообщает «Интерфакс».
За невыполнение обязанности по локализации данных россиян на территории РФ судья назначил компании штраф в размере двух млн рублей. Это первый протокол в отношении Apple Inc по данной статье КоАП РФ.
В компании указали, что за обработку данных в России отвечает Apple Distribution, однако в Роскомнадзоре отметили, что администратором сайта, где собираются данные, является компания Apple Inc, а значит протокол был составлен верно.
Ранее за отказ локализовать персональные данные россиян на один млн рублей был оштрафован сервис для организации видеоконференций Zoom.
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