Zoom оштрафовали в РФ за отказ локализовать данные россиян
Американская компания Zoom Video Communications впервые была оштрафована в России, сообщает РИА Новости.
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы признал сервис для организации видеоконференций виновным в нарушении законодательства РФ в области персональных данных.
За отказ локализовать персональные данные россиян Zoom оштрафовали на один млн рублей.
Ранее суд в Москве оштрафовал на два млн рублей фотохостинг Pinterest и видеосервис Twitch за отказ локализовать данные российских пользователей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru