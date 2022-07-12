Zoom оштрафовали в РФ за отказ локализовать данные россиян

Американская компания Zoom Video Communications впервые была оштрафована в России, сообщает РИА Новости.

Суд оштрафовал Google на 15 млн рублей

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы признал сервис для организации видеоконференций виновным в нарушении законодательства РФ в области персональных данных.

За отказ локализовать персональные данные россиян Zoom оштрафовали на один млн рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал на два млн рублей фотохостинг Pinterest и видеосервис Twitch за отказ локализовать данные российских пользователей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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