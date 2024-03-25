Apple научилась обновлять выключенные iPhone в магазинах без распаковки коробок

Компания Apple собирается внедрить новую систему, которая позволит сотрудникам розничных магазинов обновлять программное обеспечение iPhone перед продажей по беспроводной сети, не вынимая их из упаковки, сообщает издание MacRumors.

Система начнет широко распространяться в США в апреле 2024 года, к лету охватит все магазины страны, о внедрении технологии в других странах пока не сообщается.

«Отпуск вместо нового айфона»: В России стали реже покупать гаджеты

У корпораций Google и Apple есть технические возможности «отключить» все свои смартфоны в России, заявил ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства, полагает он.

Со своей стороны, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подчеркнул в беседе с «Радиоточкой НСН», что такой сценарий очень маловероятен, никаких предпосылок к этому нет.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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