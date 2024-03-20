Роскачество: Apple и Google могут отключить свои смартфоны в России
Американские корпорации Apple и Google обладают достаточным техническим доступом, чтобы отключить все свои смартфоны на территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.
По его словам, это будет осуществляться также, как и блокируются краденые устройства. При этом у Apple более совершенный механизм блокировки, чем у Google.
В Ростехе сомневаются, что компании пойдут на такой шаг, потому что это чревато многомиллионными исками и огромным репутационным ущербом.
Ранее блогер Wylsacom заявил, что Honor и Samsung вернутся в Россию вслед за Apple, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru