Аппарат ЦИК пожертвовал на борьбу с коронавирусом 7,5 млн рублей

«На сегодняшний день общая сумма пожертвований, собранных избирательными комиссиями по всей России, составляет более 7,5 млн рублей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что собранная сумма будет распределяться адресно. В частности, поддержку получат волонтеры, волонтеры-медики и люди, попавшие в сложные обстоятельства из-за коронавируса, в том числе, многодетным семьям, людям из групп риска.

По данным пресс-службы, часть средств направлена в различные региональные благотворительные фонды, оказывающие помощь медучреждениям, которые борятся с COVID-19.

