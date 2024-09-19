Следствие связало убийство Татарского с покушением на Прилепина

Следствием установлена финансовая связь между гибелью военкора Владлена Татарского и покушением на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Второй Западный окружной военный суд.

Генпрокуратура направила в суд дело о покушении на Прилепина

Отмечается, что следствие изучило финансовые операции обвиняемого в подрыве машины Прилепина Александра Пермякова. Установлено, что деньги перечисляло то же лицо, которое оплачивало расходы совершившей теракт в Санкт-Петербурге Дарьи Треповой, в результате которого погиб Татарский.

Ранее следствие установило, что у обвиняемого в покушении на Прилепина Пермякова был соучастник.


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Владлен ТатарскийЗахар ПрилепинУбийствоПокушениеСледствие

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