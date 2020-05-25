Антитела найдены у ученых центра им. Гамалеи после тестирования COVID-вакцины

Антитела к коронавирусу идентифицированы у сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, которые в добровольном порядке проверили на себе создаваемую ими вакцину. Об этом рассказал руководитель центра Александр Гинцбург.

Разработчики субстанции пошли на такой шаг, поскольку осознают её безопасность и личную ответственность. Они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни тем более заболеть, отметил директор в эфире Первого канала.