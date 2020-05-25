Антитела найдены у ученых центра им. Гамалеи после тестирования COVID-вакцины

Антитела к коронавирусу идентифицированы у сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, которые в добровольном порядке проверили на себе создаваемую ими вакцину. Об этом рассказал руководитель центра Александр Гинцбург.

Разработчики субстанции пошли на такой шаг, поскольку осознают её безопасность и личную ответственность. Они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни тем более заболеть, отметил директор в эфире Первого канала.

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Как уточнил Гинцбург, массовая вакцинация граждан России от COVID-19 может стартовать осенью текущего года, хотя, не исключено, что процесс затянется до 9 месяцев. Дело в том, что одновременно всё население не сможет получить эту вакцину.

Александр Гинцбург подчеркнул, что полностью излечившийся от COVID-19 человек повторно уже не заболевает. Как отмечает РИА ФАН, по словам директора центра, с повторным заболеванием нередко путают носительство вируса и продолжение болезни при ослабленном иммуннитете организма.

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ФОТО: pixabay.com
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