Антитела найдены у ученых центра им. Гамалеи после тестирования COVID-вакцины
Антитела к коронавирусу идентифицированы у сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, которые в добровольном порядке проверили на себе создаваемую ими вакцину. Об этом рассказал руководитель центра Александр Гинцбург.
Разработчики субстанции пошли на такой шаг, поскольку осознают её безопасность и личную ответственность. Они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни тем более заболеть, отметил директор в эфире Первого канала.
Как уточнил Гинцбург, массовая вакцинация граждан России от COVID-19 может стартовать осенью текущего года, хотя, не исключено, что процесс затянется до 9 месяцев. Дело в том, что одновременно всё население не сможет получить эту вакцину.
Александр Гинцбург подчеркнул, что полностью излечившийся от COVID-19 человек повторно уже не заболевает. Как отмечает РИА ФАН, по словам директора центра, с повторным заболеванием нередко путают носительство вируса и продолжение болезни при ослабленном иммуннитете организма.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
353 тыс.+8 946 / сут.
Умерли
3 633+92 / сут.
Выздоровели
119 тыс.+5 499 / сут.
- В Совете Федерации заявили об отсутствии дефицита продуктов в России
- Рогозин объяснил отказ России от лунной гонки с США
- Названы возможные сроки начала массовой вакцинации от СOVID-19 в России
- Омбудсмен: Только малый бизнес спасёт от социальных взрывов
- Прожившую 5 лет в московской больнице девочку забрали из медучреждения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru