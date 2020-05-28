Антитела к коронавирусу показали 14% сданных в Москве тестов
Скрининговые исследования в российской столице определили антитела к коронавирусу у 14% протестированных. Такую статистику озвучил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24». По оценке градоначальника, это большая доля положительных маркеров. Часть из этих людей находятся в стадии формирования иммунитета.
Собянин также рассказал, что методика, применяемая в городе для подсчета смертности от COVID-19, учитывает еще целый ряд причин, которые могли привести к летальному исходу. Как подчеркнул мэр, используемые принципы не только отвечают рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, но даже более строгие.
По словам Собянина, к основной причине смерти в Москве плюсуются факторы, которые спровоцировали летальный исход, и просто как сопутствующие COVID-19. Причём столичные специалисты выступают за расширение такого списка, чтобы он не ограничивался исключительно коронавирусом в качестве основной причины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
379 тыс.+8 371 / сут.
Умерли
4 142+174 / сут.
Выздоровели
151 тыс.+8 785 / сут.
- Совет Европы заинтересовался поправками в Конституцию РФ
- Петербуржцам с 1 июня разрешат ходить без масок
- СМИ: Роспотребнадзор разрешил футбол со зрителями
- Антитела к коронавирусу показали 14% сданных в Москве тестов
- Ещё троим предъявлено обвинение по делу «Бессмертного полка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru