Антитела к коронавирусу показали 14% сданных в Москве тестов

Скрининговые исследования в российской столице определили антитела к коронавирусу у 14% протестированных. Такую статистику озвучил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24». По оценке градоначальника, это большая доля положительных маркеров. Часть из этих людей находятся в стадии формирования иммунитета.

Собянин также рассказал, что методика, применяемая в городе для подсчета смертности от COVID-19, учитывает еще целый ряд причин, которые могли привести к летальному исходу. Как подчеркнул мэр, используемые принципы не только отвечают рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, но даже более строгие.

По словам Собянина, к основной причине смерти в Москве плюсуются факторы, которые спровоцировали летальный исход, и просто как сопутствующие COVID-19. Причём столичные специалисты выступают за расширение такого списка, чтобы он не ограничивался исключительно коронавирусом в качестве основной причины.

