Антисептики и перчатки в сентябре подорожали
В России в сентябре выросли цены на перчатки и антисептиков в сравнении с мартом. Между тем, стоимость медицинских масок, напротив, упала. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование компании «Такском».
Упаковка перчаток в сентябре в среднем стоит 181 рубль, что на 34 процента дороже, чем весной.
Антисептики подорожали на 17% — в сентябре они стоили в среднем 403 рубля, пишут «Известия».
Медицинские маски стали дешевле на 24%. В среднем в начале осени средняя стоимость упаковки составляла 113 рублей.
В ходе исследования специалисты проанализировали более 22 млрд кассовых чеков.
Между тем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своих ощущениях после принятия вакцины от COVID-19, пишет «Свободная пресса».
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