Антисептики и перчатки в сентябре подорожали

В России в сентябре выросли цены на перчатки и антисептиков в сравнении с мартом. Между тем, стоимость медицинских масок, напротив, упала. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование компании «Такском».

Упаковка перчаток в сентябре в среднем стоит 181 рубль, что на 34 процента дороже, чем весной.