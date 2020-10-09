Антисептики и перчатки в сентябре подорожали

В России в сентябре выросли цены на перчатки и антисептиков в сравнении с мартом. Между тем, стоимость медицинских масок, напротив, упала. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование компании «Такском».

Упаковка перчаток в сентябре в среднем стоит 181 рубль, что на 34 процента дороже, чем весной.

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Антисептики подорожали на 17% — в сентябре они стоили в среднем 403 рубля, пишут «Известия».

Медицинские маски стали дешевле на 24%. В среднем в начале осени средняя стоимость упаковки составляла 113 рублей.

В ходе исследования специалисты проанализировали более 22 млрд кассовых чеков.

Между тем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своих ощущениях после принятия вакцины от COVID-19, пишет «Свободная пресса».



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ФОТО: pixabay.com
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