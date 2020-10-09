Новости за ночь: Академик РАН рассказал, как не заразиться коронавирусом в транспорте

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский рассказал, как обезопасить себя от заражения COVID-19 общественном транспорте.

Покровский напомнил, что главным принципом остается ношение маски, причем надевать ее нужно заранее до входа в транспорт. Он также отметил, что вероятность заражения можно снизить при циркуляции воздуха в салоне.

Эпидемиолог в интервью радио Sputnik также подчеркнул необходимость соблюдать социальную дистанцию. «Чем дальше находишься от других людей, тем меньше риск заражения. Но в часы пик такой режим соблюдать невозможно. Все же главное – это маски», – добавил Покровский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала отказаться от туристических поездок на море с детьми на фоне роста числа заражений COVID-19. По мнению главы ведомства, лучшим вариантом является дача, если есть такая возможность.

