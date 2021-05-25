Захарова заявила, что Россия не ждет санкций после инцидента с самолетом Ryanair

До 13 новостроек передано под заселение по реновации в Москве с начала года

Популярность электронных рецептов с QR-кодом выросла в столице в 80 раз Москвичи внесли 700 тысяч записей в электронную медкарту

До 9 млрд рублей направят на газификацию в Подмосковье

Школьники Москвы завоевали 4 золота на Азиатской физической олимпиаде