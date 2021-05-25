Захарова заявила, что Россия не ждет санкций после инцидента с самолетом Ryanair
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не ждет новых европейских санкций на фоне инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.
По словам Захаровой, санкции невозможно предугадать, так как они появляются сами по себе.
«Они (санкции - НСН) могут быть подверстаны под события, а могут быть не подверстаны, а могут события создаваться для того, чтобы ввести новую порцию санкций», - сказала представитель внешнеполитического ведомства в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Ранее лидеры ЕС призвали как ввести дополнительные санкции против Белоруссии. После произошедшего с лайнером ирландской авиакомпании Ryanair в небе над Белоруссией и задержания находившегося на его борту основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича, целый ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Минском, передает RT. Некоторые страны запретили принимать у себя национального белорусского перевозчика «Белавиа».
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