Захарова заявила, что Россия не ждет санкций после инцидента с самолетом Ryanair

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не ждет новых европейских санкций на фоне инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.

По словам Захаровой, санкции невозможно предугадать, так как они появляются сами по себе.

Обрезали крылья. Европа готовится закрыть авиасообщение с Белоруссией

«Они (санкции - НСН) могут быть подверстаны под события, а могут быть не подверстаны, а могут события создаваться для того, чтобы ввести новую порцию санкций», - сказала представитель внешнеполитического ведомства в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Ранее лидеры ЕС призвали как ввести дополнительные санкции против Белоруссии. После произошедшего с лайнером ирландской авиакомпании Ryanair в небе над Белоруссией и задержания находившегося на его борту основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича, целый ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Минском, передает RT. Некоторые страны запретили принимать у себя национального белорусского перевозчика «Белавиа».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияСанкции ЕСМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры