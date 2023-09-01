Антинаркотический союз предупредил о «возвращении» героина в Россию
Никита Лушников заявил НСН, что 270 килограммов героина появились на российском рынке спустя четыре года затишья. Сейчас спрос на героин падает, но «поставщики» не готовы расставаться с прибылью.
На российский рынок после четырех лет затишья возвращаются опиумные наркотики, заявил глава правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников в беседе с НСН.
Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранного гражданина порядка 270 килограммов наркотиков. Изъят, предположительно, героин. Это крупнейшая партия, которую за последнее время изымали в России. По данным Telegram-канала Mash, задержанным оказался гражданин Таджикистана.
«270 килограммов – это даже представить сложно, потому что грамм - это десять доз. Я думаю, это не только на всю Москву, это намного больше. Всегда подобный трафик шел из Афганистана, Таджикистана, синтетика идет из Китая, все остальное – из Азии, там сотни гектаров полей засеяно маком, огромное количество людей трудятся. Но такого спроса на героин сейчас нет», - отметил Лушников.
Собеседник НСН связал появление такой большой партии с возвращением героина на рынок – последние четыре года наркотик заменяла «синтетика».
«Такая большая партия говорит о том, что опиумные наркотики тоже выходят на рынок, потому что сейчас их полностью задвинули синтетическими веществами. Поэтому такие трафики остановились на последние три-четыре года, а это огромные деньги. Героин становится неактуальным, его нужно принимать внутривенно, а менталитет молодежи полностью изменился – они сейчас нюхают, курят. Я даже не знаю, кого заинтересовала бы такая большая партия. Употребление опиума сразу видно, а «синтетику» внешне определить не получится. Героин всех отпугивает, было бы очень сложно его распространить», - резюмировал он.
Ранее управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану задержало жителя Казани, подозреваемого в распространении наркосодержащих конфет, сообщает «Радиоточка НСН».
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