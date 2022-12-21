«Курят и нюхают»: В России забили тревогу из-за «помолодевшей» наркомании

Вечером в Москве пойдет ледяной дождь

С начала года в Москве почти в четыре раза выросло число арендных квартир

Почти в два раза вырос спрос на профтестирование в столичной службе занятости

Собянин вручил премии в области туризма «Путеводная звезда»

За неделю до Нового года столичные парки запланировали свыше 200 праздничных мероприятий