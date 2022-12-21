«Курят и нюхают»: В России забили тревогу из-за «помолодевшей» наркомании
В Национальном антинаркотическом союзе заявили НСН, что наркотики сегодня стали дешевле и доступнее, но власти этой проблемой занимаются недостаточно.
«Ласковые» синтетические наркотики вытеснили опиумные и привлекли внимание молодежи своей доступностью и легкостью в использовании, завил председатель экспертного совета Национального антинаркотического союза Никита Лушников в беседе с НСН.
В Колумбии объем производства кокаина вырос до рекордного уровня, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, сейчас наступает «золотой век кокаина». Глобальная кокаиновая волна обусловлена тем, что наркокартели становятся все искуснее в сокрытии наркотиков. Лушников рассказал, что эта волна накрыла и Россию.
«Тенденция состоит в том, что синтетические наркотики вытеснили опиумные. Конечно, кокаин стал пользоваться большим спросом, потому что ушли в историю наркотики, которые использовались внутривенно. Молодежь сейчас поменяла менталитет, только курят и нюхают. Россия под эту волну попадает, синтетика пришла к нам с 2012 года. К нам кокаин попадал через азиатские страны, но сейчас его начали самостоятельно производить в близлежащих странах – самый большой наплыв синтетики до последних событий шел с Украины. Синтетика дешевле, ее проще достать, ее проще употреблять», - отметил он.
По его словам, сегодня употребление наркотиков становится популярным уже в школе, виноваты черный маркетинг и отсутствие должной борьбы с этой проблемой.
«Пандемия и закрытые границы не помешали поставкам, они растут из-за растущего спроса. У нас ситуация очень печальная, раньше возраст зависимого начинался с 18 лет, сейчас начинается со школы. Раньше тяжелые наркотики звучали страшно, героин и так далее, отпугивало. Сейчас наркотики называются очень ласково, черный маркетинг сильно продвинулся. Чтобы уколоться, нужно быть моральным к этому готовым, сейчас можно взять тот же веселящий газ, это притягивает. Наркомания очень помолодела, это самая страшная тенденция. Все внимание уходило на борьбу с пандемией, сейчас на СВО, и тема наркотиков ушла настолько далеко», - рассказал собеседник НСН.
В начале декабря главное управление по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы и управление ФСБ по Москве и Подмосковью обезвредили международную банду, ввозившую наркотики из Европы в Россию.
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