Мариничев: «Подкинуть» наркотики через интернет проще, чем вживую

Дмитрий Мариничев: «Очень сложная инициатива. Не в том плане, что наркотики – это зло и за их пропаганду, распространение, реализацию, производство нужно наказывать серьезнейшим образом. А в плане того, что за пропаганду наркотиков именно в интернете предлагают сажать на 12 лет. Чем это чревато. Интернет – это все-таки информация. И если подбросить наркотики сложно, но в принципе можно вживую, и мы знаем такие истории, то подбросить информацию, которая пропагандирует наркотики человеку в интернете, выдав это за его деяния, гораздо легче», – отмечает он интернет-омбудсмен в эксклюзивном интервью НСН.

