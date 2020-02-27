Мариничев: «Подкинуть» наркотики через интернет проще, чем вживую
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В ЕС хотят ввести «киберсанкции» против России и Китая
Евросоюз может ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве. Об этом пишет агентство Bloomberg. Санкции, со словом источников издания, направлены на сдерживание и реагирование на кибератаки, которые представляют собой внешнюю угрозу для ЕС.
Дмитрий Мариничев: «Вот скажу честно. Неоднократно сегодня видел эту новость, но никак не могу понять ее смысл. Если киберпространство общее, то почему выборочное наказание. А во-вторых, каким образом определяется принадлежность юридического или физического лица к этому преступлению? Таких голословных санкций вводить, конечно же, нельзя. Хотя в последнее время удивляться ничему не приходится», – комментирует в эфире НСН Дмитрий Мариничев.
В Госдуме предложили сажать за пропаганду наркотиков в интернете на 12 лет
Лишать свободы за пропаганду наркотиков в интернете и за склонение к употреблению как минимум на 12 лет. Такую инициативу озвучил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Дмитрий Мариничев: «Очень сложная инициатива. Не в том плане, что наркотики – это зло и за их пропаганду, распространение, реализацию, производство нужно наказывать серьезнейшим образом. А в плане того, что за пропаганду наркотиков именно в интернете предлагают сажать на 12 лет. Чем это чревато. Интернет – это все-таки информация. И если подбросить наркотики сложно, но в принципе можно вживую, и мы знаем такие истории, то подбросить информацию, которая пропагандирует наркотики человеку в интернете, выдав это за его деяния, гораздо легче», – отмечает он интернет-омбудсмен в эксклюзивном интервью НСН.
Эксперты зафиксировали всплеск интернет-мошенничества в преддверии праздников
Всплеск активности интернет-мошенников зафиксирован в преддверии праздников 23 февраля и 8 Марта. Только за одну неделю в сети появилось более одной тысячи фейковых сайтов, предлагающих приобрести различные подарки.
Дмитрий Мариничев: «Естественно, перед праздниками возникает ажиотаж в заказе каких-то либо услуг и товаров через интернет, потому что это быстрее и удобнее, чем мчаться в магазин. Наверное, всем нужно перестроиться, думать о подарках заранее. Будьте внимательны и аккуратны, находясь в интернет-пространстве», – говорит он слушателям и читателям НСН.
Память Победы
«Память Победы» – это специальный проект НСН, в рамках которого участники «Авторских новостей» рассказывают о своих родственниках-фронтовиках и тружениках тыла, делятся их судьбами. Проект приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О важности праздника и исторической памяти напомнит Дмитрий Мариничев.
Дмитрий Мариничев: «Я хотел бы поздравить вас с годовщиной этого великого праздника. Уже можно смело утверждать, что наше с вами поколение последнее, которое слышало о войне из первых уст. Очень трудно не гордиться подвигом своих родных. Мой дед прошел практически всю войну и погиб уже под самое ее окончание. Это они на своих руках, плечах вынесли все муки ада и прошли с достоинством, с честью. Нужно сделать все, чтобы это не повторилось», – делится Дмитрий Мариничев с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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