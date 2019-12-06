Новая система выявления коррупции увеличила число пойманных мздоимцев

Следственный комитет России занимается расследованием дела об исчезновении сотен миллионов рублей, которые были выделены на строительство пограничных переходов, застав и постов. Обвинения уже предъявлены заместителю начальника управления капитального строительства службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину в превышении должностных полномочий. Как пишет «КоммерсантЪ», его действия нанесли ущерб бюджету государства в размере стоимости двух застав. Уточняется, что это уголовное дело является частью большого расследования, которое инициировало руководство ФСБ. Также ранее руководство «Роскосмоса» выявило на предприятиях, подведомственных корпорации, процветавшую десятилетиями коррупцию. Ряд подобных дел заведено и в отношении сотрудников МВД в последние годы.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с НСН заявил, что успехи в расследовании коррупционных схем в спецслужбах связаны с изменением системы выявления афер.

«Сейчас выявляются значительно больше нарушений, наказание несут достаточно большие чины в разных организациях вне зависимости от их заслуг. Это факт. Сейчас Счетной палатой осуществляется мониторинг не самих растрат, а бюджетных заданий и их мотивации – это очень важно, потому что это превентивные меры. Система контроля меняется», - сказал Кабанов.

При этом, он отметил, что коррупция всё чаще проявляется в подразделениях силовых структурах, связанных с закрытой документацией.