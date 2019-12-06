Новая система выявления коррупции увеличила число пойманных мздоимцев
Глава Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН заявил, что коррупция стала проявляться в силовых структурах с закрытой деятельностью.
Следственный комитет России занимается расследованием дела об исчезновении сотен миллионов рублей, которые были выделены на строительство пограничных переходов, застав и постов. Обвинения уже предъявлены заместителю начальника управления капитального строительства службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину в превышении должностных полномочий. Как пишет «КоммерсантЪ», его действия нанесли ущерб бюджету государства в размере стоимости двух застав. Уточняется, что это уголовное дело является частью большого расследования, которое инициировало руководство ФСБ. Также ранее руководство «Роскосмоса» выявило на предприятиях, подведомственных корпорации, процветавшую десятилетиями коррупцию. Ряд подобных дел заведено и в отношении сотрудников МВД в последние годы.
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с НСН заявил, что успехи в расследовании коррупционных схем в спецслужбах связаны с изменением системы выявления афер.
«Сейчас выявляются значительно больше нарушений, наказание несут достаточно большие чины в разных организациях вне зависимости от их заслуг. Это факт. Сейчас Счетной палатой осуществляется мониторинг не самих растрат, а бюджетных заданий и их мотивации – это очень важно, потому что это превентивные меры. Система контроля меняется», - сказал Кабанов.
При этом, он отметил, что коррупция всё чаще проявляется в подразделениях силовых структурах, связанных с закрытой документацией.
«Нельзя сказать, что коррупция велика в ФСБ или МВД, она есть везде. Прежде всего, в ситуациях с закрытыми оборонными контрактами, потому что их сложнее всего проверять и там нет постоянного мониторинга, поскольку это секретно…То, что мы сейчас имеем [увеличившееся количество раскрываемых дел] - это общая тенденция и она распространяется и на ФСБ, так как оно не попадает в категорию неприкасаемых, перестало там быть последние два – три года», - уточнил собеседник НСН.
Сотруднику ФСБ Сулину грозит срок - от трёх до десяти лет лишения свободы в связи с тем, что он не проконтролировал исполнение ряда контрактов между спецслужбой и подрядчиками по строительству разных объектов, в том числе по программе «Государственная граница РФ (2012-2020 годы)». На строительство погранпереходов, застав и постов для пограничной службы ФСБ в федеральной целевой программе предусмотрено 134 млрд рублей. По мнению следствия, УКС выплатило порядка 657 млн рублей за незаконченные работы. Отметим, что средняя цена одной заставы составляет 300 млн рублей. Замначальника УКС ФСБ сейчас находится под домашним арестом, который продлен еще на два месяца.
Ранее НСН сообщала, что Следственный комитет России по Амурской области возбудил новые уголовные дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный». Махинации оцениваются в более чем 250 млн. рублей.
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