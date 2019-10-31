Счетная палата: Деньги на российское кино оседали в офшорах на Кипре

Проверка деятельности Министерства культуры РФ и подведомственного ему Фонда кино проводилась с 2017 года по сентябрь 2019 года. В ходе нее обнаружилось, что выделенные на кино деньги никем не контролируются: их получатели перечисляют средства на счета кинокомпаний, которые не обязаны предоставлять отчет о расходах, пишет Ura.ru.

«До 60% от сметной стоимости фильмов были направлены либо в зарегистрированные на Кипре компании, либо в российские организации со штатом от одного до девяти сотрудников», — говорится в отчете Счетной палаты.

Кроме того, аудиторы выявили конфликт интересов, когда в составе экспертного совета, отвечающего за распределение денежных средств, находились их потенциальные получатели. В частности, так было с руководителями киностудии «Союзмультфильм», как минимум трое руководителей которого состояли в совете с 2016 по 2018 год. В это же время Минкультуры заключило с киностудией 37 соглашений на сумму 230 млн рублей. В выводах Счетной палаты указано, что вся процедура отбора проектов и выдачи им субсидий нуждается в корректировке.



