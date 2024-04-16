Учителя выступили против увеличения времени урока в школах

Российские учителя не поддержали увеличение времени урока в школах, пишет ТАСС со ссылкой на опрошенных работников сферы образования.

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Педагоги назвали 45 минут оптимальной продолжительностью урока. Они призвали не забывать о санитарных требованиях с учетом психологии учащихся и их возрастной физиологии.

По мнению учителей, дети не смогут выдержать уроки дольше 45 минут без перерыва, а у педагогов не получится удерживать их внимание, особенно в младших классах.

О недостаточно 45 минут для школьного урока ранее заявила бывший министр просвещения Ольга Васильева. По ее мнению, учителям не хватает этого времени для проверки домашних заданий и объяснения нового материала, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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