Учителя выступили против увеличения времени урока в школах

Педагоги назвали 45 минут оптимальной продолжительностью урока. Они призвали не забывать о санитарных требованиях с учетом психологии учащихся и их возрастной физиологии.

По мнению учителей, дети не смогут выдержать уроки дольше 45 минут без перерыва, а у педагогов не получится удерживать их внимание, особенно в младших классах.

О недостаточно 45 минут для школьного урока ранее заявила бывший министр просвещения Ольга Васильева. По ее мнению, учителям не хватает этого времени для проверки домашних заданий и объяснения нового материала, отмечает «Радиоточка НСН».

