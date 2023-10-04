В Челябинске возбудили дело из-за рекламы мухоморов

В челябинском УФАС отметили, что усматривают в действиях рекламодателя и рекламораспространителя признаки нарушения закона. По данным ведомства, речь идет о компании «Мухоморыч», которая на своем сайте реализует капсулы с высушенным красным мухомором. В УФАС напомнили, что, по закону, реклама растений, содержащих наркотические средства, в России запрещена.

Сегодня продукты из токсичных мухоморов можно купить даже на маркетплейсах, необходимо ввести ответственность за продажу опасных грибов, заявил врач-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в разговоре с НСН.



