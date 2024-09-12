«Антибиотики не помогут»: Врачи оценили опасность «супербактерии» для новорожденных

Особые формы синегнойной палочки вызывают сепсис и устойчивы к антибиотикам, что позволяет им активно распространяться, больше всего это опасно для новорожденных, заявила НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. При этом, по ее словам, в России подобные случаи встречаются редко.

Малоизученная «супербактерия» NRCS-A, вызывающая сепсис, в последнее время все чаще обнаруживается в отделениях интенсивной терапии новорожденных по всему миру, сообщило европейское издание Politico. По данным издания, исследование, проведенное в 2023 году в британских отделениях интенсивной терапии новорожденных, обнаружило присутствие бактерии из рода стафилококков на 21% образцов, на 75% из которых была выявлена NRCS-A. Милютина рассказала, чем опасны подобные бактерии.