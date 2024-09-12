«Антибиотики не помогут»: Врачи оценили опасность «супербактерии» для новорожденных
Мария Милютина заявила НСН, что некоторые бактерии устойчивы к антибиотикам, поэтому особо опасно их распространение в отделениях интенсивной терапии новорожденных.
Особые формы синегнойной палочки вызывают сепсис и устойчивы к антибиотикам, что позволяет им активно распространяться, больше всего это опасно для новорожденных, заявила НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. При этом, по ее словам, в России подобные случаи встречаются редко.
Малоизученная «супербактерия» NRCS-A, вызывающая сепсис, в последнее время все чаще обнаруживается в отделениях интенсивной терапии новорожденных по всему миру, сообщило европейское издание Politico. По данным издания, исследование, проведенное в 2023 году в британских отделениях интенсивной терапии новорожденных, обнаружило присутствие бактерии из рода стафилококков на 21% образцов, на 75% из которых была выявлена NRCS-A. Милютина рассказала, чем опасны подобные бактерии.
«Это особая форма синегнойной палочки, которая очень устойчива. Сама по себе синегнойная палочка очень распространенная инфекция в отделениях интенсивной терапии. Это вариант очень устойчив к антибиотикам. Безусловно, она имеет полное право быть в России. Эта группа из анаэробных организмов. Их распространению способствует устойчивость к антибиотикам, а также в целом бессистемное применение антибиотиков, без четких показаний. Но надо отметить, что сепсис у новорожденных встречается не так часто, для этого, конечно, нужно адекватное отделение детской реанимации», - рассказала она.
Со своей стороны, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев отметил, что до России «новая» бактерия еще не дошла, но появление новых возбудителей – это нормальный процесс.
«Сейчас у нас нет этой бактерии, еще не дошла, но она может появиться со временем. Она однозначно возникла в результате мутаций. Бактерии появляются на постоянной основе среди новорожденных, среди стариков или в реанимациях. Ничего в этом такого нет, потому что все время происходят мутации бактерий, вирусов. Появление новых возбудителей не представляет никакой сенсации. Сепсисы у детей – это редчайший случай у нас, так как по голове за это, мягко говоря, не погладят», - добавил собеседник НСН.
Эксперты ВОЗ проанализировали мировые данные о пациентах, госпитализированных c коронавирусом в 2020–2023 годах, и выяснили, что подавляющее большинство получало антибактериальную терапию «на всякий случай», передает «Радиоточка НСН».
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