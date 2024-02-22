Певица Седокова призналась, что в детстве за ней гонялись маньяки
Певица Анна Седокова в эфире НСН посоветовала россиянам, страдающим от буллинга, внутренних противоречий и страхов, реализовываться через музыку и поэзию, так как пережитый опыт делает их уникальными.
Экс-солистка группы "ВИА Гра", певица Анна Седокова, ставшая членом жюри нового реалити-шоу "Запуск", рассказала НСН о своем тяжелом детстве и преодолении страхов с помощью музыки.
«Я из неблагополучной семьи, мои родители развелись, когда я была маленькой, папу я практически не знала, я росла с мамой, мама постоянно работала, и жили мы в самом бандитском районе города, где за нами гонялись маньяки. Чего только мы не видели в детстве. Надо научиться эту боль трансформировать в поэзию, музыку. Когда ты умеешь это делать, ты понимаешь, что ты благодарен этой боли. Я стала такая, потому что у меня было такое детство и не было другого выбора. Надо работать с тем, что ты имеешь. Я всегда настаиваю на том, чтобы показывать артиста через личное, потому что это мой путь. Мне кажется главная миссия этого шоу - мотивировать, поддерживать, менять. Такие проекты нужны, особенно в Год семьи» - рассказала Седокова.
Съемки нового реалити-шоу «Запуск» завершаются в Москве 18 марта. Это шоу для тех, кто испытал проблемы в обществе и семье, кто подвергался буллингу, попадал в депрессии и зависимости, терял смысл жизни и наконец решил изменить все, что его окружает. В реалити приняли участие молодые люди, переживающие психологические проблемы, собранные со всей страны и звездное жюри шоу, в состав которого вошли Лариса Долина, Денис Клявер, Шура, рэп-исполнитель ST, Катя Лель, Юлианна Караулова и многие другие.
Кастинг проводили опытные музыканты, каждый из них увлекал участников своим примером. Председателем жюри стала Лариса Долина, которая честно призналась в том, что сама в ранней юности пережила непринятие и буллинг, травлю в школе. Певица без стеснения рассказала о том, что одноклассники буквально не принимали ее национальность. Были упреки и попытки доказать, что она не хуже других. Но жизнь все расставила по своим местам. Главное не сдаваться, очень хотеть и добиваться. Шоу станет мотивационным и полезным для многих.
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