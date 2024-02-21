«Музыка лечит»: Доктор Продеус порекомендовал для здоровья слушать Моцарта
Андрей Продеус в эфире НСН рассказал, что музыка способна оказывать на человека как положительное, так и отрицательное влияние.
В зависимости от жанра музыка может как благотворно, так и отрицательно влиять на человека, при этом одна и та же композиция воспринимается людьми по-разному, рассказал в беседе с НСН доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
Ранее ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что музыка не только обогащает жизнь человека, но и обладает потенциалом для лечения широкого спектра заболеваний. В частности, при прослушивании музыки человеческий мозг активизирует специальный тип нейронов. Результаты их исследования опубликованы в журнале Science Advances. По словам Продеуса, музыка действительно способна оказывать влияние на организм человека.
«Музыка обладает эффектом, влияющим на здоровье человека. Есть даже исследования о том, какой эффект оказывает тот или иной жанр музыки. Что-то действует позитивно, а что-то негативно. Чаще всего оказываемый эффект связан с неврологией, психиатрией, высшей нервной деятельностью и работой головного мозга. Одно из самых изучаемых в этом отношении произведений – «Маленькая ночная серенада» Вольфганга Амадея Моцарта. При этом часто на каждого человека одна и та же музыка может действовать по-разному, в зависимости от индивидуальных особенностей», - заявил он.
Ранее россияне назвали шум моря самым приятным звуком, в то время как храп оказался самым неприятным раздражителем для ушей, напоминает «Радиоточка НСН».
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