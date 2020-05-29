Анна Кузнецова предложила создать «реестр педофилов»

С предложением создать в Росиии «реестр педофилов» выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом сообщает Интерфакс, подчеркивая, что также она высказалась за то, чтобы организовать за ними пожизненный административный надзор после освобождения из мест лишения свободы. Эти инициативы содержаться в ежегодном докладе детского омбудсмена.

Кроме того, в документе отмечается, что лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, необходимо запретить доступ в интернет, а также вступление в любые контакты с теми, кто не достиг 18 лет, отмечает Ura.ru.

Добавим, в докладе детского омбудсмена также отмечается, что число обращений к уполномоченному при президенте России по правам ребёнка в прошлом году выросло на 27,2%, подчеркивает RT.