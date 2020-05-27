Выплаты на детей предложили распространить на подростков 16-17 лет

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова призвала руководство страны распространить материальную помощь на детей всех возрастов - до достижения ими совершеннолетнего возраста.

Обмудсмен заявила в среду, 27 мая, что получает много жалоб от родителей 16 и 17-летних подростков.

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«Мы направили еще одно наше предложение в ответ на множество запросов, которые к нам поступают по вопросу расширения получателей выплаты размером 10 тысяч рублей для детей, которые уже достигли 16 и 17 лет, и ожидаем сейчас ответ…», - сказала Кузнецова РИА Новости.

Она отметила, что ребенок старше 15 лет может быть инвалидом, кроме того, 16 и 17-летние подростки, как правило, находятся на содержании своих родителей, при этом расходы на них соответствуют потребительской корзине взрослого человека.

Ранее Госдума приняла законопроект, что с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия для безработных граждан по уходу за первым ребёнком до полутора лет увеличен в два раза — до 6752 рублей, передает RT. При этомвыплаты будут распространены на всех детей в семье вне зависимости от очередности их рождения.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить выделение пособий россиянам на всех детей в возрасте до 15 лет включительно.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ДеньгиДетиАнна Кузнецова
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