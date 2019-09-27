Собака помогла задержать педофила в Санкт-Петербурге
Помощь в задержании преступника, который подозревался в надругательстве над девятилетней девочкой, оказала служебная собака по кличке Жасмин. Об этом сообщает РИА Новости. Источник отмечает, что благодаря навыкам четвероногого сотрудника полиции злоумышленника удалось задержать по горячим следам.
Как пишет Газету.ру, в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области заявил, что в полицию обратилась 35-летняя местная жительница. Она заявила, что в подъезде одного из домов по улице Композиторов неизвестный совершил сексуальное преступление в отношении ее девятилетней дочери.
Служебная собака Жасмин быстро вывела правоохранителей на предполагаемого преступника. Им оказался 27-летний неработающий житель Купчино. Мужчина задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера».
В марте НСН писала, что следственный комитет РФ завел уголовное дело в отношении мужчины, дважды оформлявшего опеку над мальчиками, в отношении которых совершал акты сексуального насилия. 59-летнего мужчину подозревают в преступлении, предусмотренном статьей о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Мужчине уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пишет телеканал 360.
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