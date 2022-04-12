Анна Чиповская высказалась в защиту Райкина

Актриса Анна Чиповская выступила в защиту уволенного из «Высшей школы сценических искусств» (Театральной школы Константина Райкина) Константина Райкина.

Ранее сегодня журнал «Театр» сообщил, что ректор института Анатолий Полянкин уволил Райкина с поста художественного руководителя учебного заведения.

Райкина уволили из Театральной школы Константина Райкина

Выпускница мастерской Константина Райкина в Школе-студии МХАТ Чиповская заявила изданию, что Райкин «был, есть и останется авторитетом, учителем, нравственным камертоном, он был, есть и останется человеком, за которым люди готовы идти и ради которого поступают в ВШСИ».

Ранее также студенческий совет ВШСИ попросил Рособрнадзор пересмотреть решение ректора и «не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».

Сам Райкин обвинил Полянкина, что тот хочет «прибрать к рукам» школу «как некую недвижимость».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УвольнениеКонстантин Райкин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры