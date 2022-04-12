Анна Чиповская высказалась в защиту Райкина

Выпускница мастерской Константина Райкина в Школе-студии МХАТ Чиповская заявила изданию, что Райкин «был, есть и останется авторитетом, учителем, нравственным камертоном, он был, есть и останется человеком, за которым люди готовы идти и ради которого поступают в ВШСИ».

Ранее также студенческий совет ВШСИ попросил Рособрнадзор пересмотреть решение ректора и «не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».

Сам Райкин обвинил Полянкина, что тот хочет «прибрать к рукам» школу «как некую недвижимость».

