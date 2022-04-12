Анна Чиповская высказалась в защиту Райкина
Актриса Анна Чиповская выступила в защиту уволенного из «Высшей школы сценических искусств» (Театральной школы Константина Райкина) Константина Райкина.
Ранее сегодня журнал «Театр» сообщил, что ректор института Анатолий Полянкин уволил Райкина с поста художественного руководителя учебного заведения.
Выпускница мастерской Константина Райкина в Школе-студии МХАТ Чиповская заявила изданию, что Райкин «был, есть и останется авторитетом, учителем, нравственным камертоном, он был, есть и останется человеком, за которым люди готовы идти и ради которого поступают в ВШСИ».
Ранее также студенческий совет ВШСИ попросил Рособрнадзор пересмотреть решение ректора и «не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».
Сам Райкин обвинил Полянкина, что тот хочет «прибрать к рукам» школу «как некую недвижимость».
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