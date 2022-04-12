«Прибрать к рукам»: Райкин рассказал об увольнении из своей Театральной школы

Уволенный с поста художественного руководителя театральной школы Константина Райкина ( «Высшей школы сценических искусств») режиссер, актер и педагог Константин Райкин рассказал, что ректор Анатолий Полянкин сократил его должность якобы за ненадобностью. Об этом сообщает издание «Подъём»



«Он убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности. Ему всё равно, что будет, он хочет это прибрать к рукам, как некую недвижимость», - рассказал Райкин в интервью изданию.



Райкин подчеркнул, что Полянкин является ректором лишь де-юре, но фактически не появляется на работе. Райкин также рассказал, что ректор не согласовал с руководством школы устав и единолично решал все художественные вопросы, поскольку «знает, как к нему плохо относятся и педагоги, и студенты».

По данным режиссера, Полянкин не появляется в институте уже более двух лет, а также не видел ни одной работы, подготовленной студентами. Райкин заявил о том, что готовится оспаривать решение.



«На моей стороне такая очевидная правота… Это результат моей 50-летней педагогической деятельности. Я на этой дороге много чего сделал», - заключил режиссер.

О том, что Райкин снят со своего поста, ранее во вторник сообщило издание «Театр». Об этом также сообщил Студенческий совет ВШСИ, который выразил несогласие с таким решением.

