Райкина уволили из Театральной школы Константина Райкина
Художественный руководитель «Высшей школы сценических искусств» (Театральной школы Константина Райкина) Константин Райкин снят со своего поста. По данным издания «Театр», уволил его ректор учебного заведения Анатолий Полянкин. Об этом сообщил Студенческий совет ВШСИ. О причинах увольнения Райкина ничего не сообщается.
Как отмечает издание, 24 марта Полянкин подписал приказ о приостановке деятельности института с 1 апреля по 1 июня. Преподавателей и студентов в этот день не впустили в здание. Студенческий совет ВШСИ заявил, что ректор не согласовал перерыв с преподавательским составом и не озвучил своих дальнейших планов.
Учащиеся института просят Рособрнадзор пересмотреть решение ректора и «не допустить разрушения уникального образовательного учреждения». Они считают его «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов».
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