«Мода, а не польза»: Популярность репетиторства объяснили иллюзией необходимости
Совершенно незачем отдавать детей к репетиторам с пятого класса, таким образом родители портят здоровье школьников, сказал НСН Дмитрий Казаков.
Самыми высокооплачиваемыми репетиторами считаются преподаватели иностранных языков, однако не каждому школьнику нужны дополнительные занятия, заявил в эфире НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Центр экономики непрерывного образования Президентской академии выяснил, что 63% первокурсников российских вузов перед поступлением занимались с репетитором, пишет газета «Известия». Средняя стоимость академического часа индивидуальных уроков по русскому языку и математике в Москве достигает 1200–1700 рублей в зависимости от целей, но в 2025 году исследователи ожидают роста стоимости услуг репетиторов.
«Самыми высокооплачиваемыми репетиторами можно назвать тех, кто преподает иностранные языки (английский самый распространенный), информатику, биологию, химию. Чуть пониже цена за индивидуальные занятия по обществознанию и истории. Это все те предметы, которые часто сдают в рамках ОГЭ и ЕГЭ. Цены зависят от регионов, от уровня дохода в этих регионах. Естественно, в Москве цены будут самые высокие. Также обычно начинающие педагоги и студенты берут плату меньше», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в последнее время появилась мода отдавать детей к репетиторам, хотя это иногда и не нужно.
«Есть некая мода на репетиторство. Ребенку на самом деле может быть необязательно ходить к репетиторам, он вполне себе может самостоятельно и с помощью школы справляться со всем. Этот пример заразителен, есть такая иллюзия, что если школьник будет ходить к платным репетиторам, то тот обязательно всему научит. Совершенно незачем отдавать детей к репетиторам с пятого класса. Родители таким образом просто убивают здоровье ребенка, который сначала в школе сидит, потом идет к репетитору, потом готовит домашнее задание в школу, и к репетитору. Это все негативно сказывается на качестве образования и на здоровье ребенка», - отметил Казаков.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН заявил, что ЕГЭ не выявляет знания, которые необходимы для вузов, поэтому многие высшие учебные заведения вводят свои испытания.
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