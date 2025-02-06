«Мода, а не польза»: Популярность репетиторства объяснили иллюзией необходимости

По его словам, в последнее время появилась мода отдавать детей к репетиторам, хотя это иногда и не нужно.

«Есть некая мода на репетиторство. Ребенку на самом деле может быть необязательно ходить к репетиторам, он вполне себе может самостоятельно и с помощью школы справляться со всем. Этот пример заразителен, есть такая иллюзия, что если школьник будет ходить к платным репетиторам, то тот обязательно всему научит. Совершенно незачем отдавать детей к репетиторам с пятого класса. Родители таким образом просто убивают здоровье ребенка, который сначала в школе сидит, потом идет к репетитору, потом готовит домашнее задание в школу, и к репетитору. Это все негативно сказывается на качестве образования и на здоровье ребенка», - отметил Казаков.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН заявил, что ЕГЭ не выявляет знания, которые необходимы для вузов, поэтому многие высшие учебные заведения вводят свои испытания.

