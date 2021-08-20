Ангела Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Канцлер ФРГ Ангела Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, сообщает РИА Новости.

Глава правительства Германии прилетела в российскую столицу на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Перед переговорами с российским лидером Меркель побывала в Александровском саду.

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что Меркель и Путин планируют рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов, при этом формат визита не предполагает подписания каких-либо документов.

