Ангела Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Канцлер ФРГ Ангела Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, сообщает РИА Новости.
Глава правительства Германии прилетела в российскую столицу на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Перед переговорами с российским лидером Меркель побывала в Александровском саду.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что Меркель и Путин планируют рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов, при этом формат визита не предполагает подписания каких-либо документов.
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