В Кремле раскрыли подробности визита Меркель в Россию

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече в Москве планируют рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов, сообщает пресс-служба Крумля.

Кроме того, одной из главных тем переговоров станет двустороннее сотрудничество в различных областях.

В Кремле уточнили, что формат визита канцлера ФРГ в Москву не предполагает подписания каких-либо документов.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил, что визит госпожи Меркель в Москву - последний для неё в должности бундесканцлера, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПереговорыГерманияРоссияВладимир ПутинАнгела Меркель
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