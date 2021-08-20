В Кремле раскрыли подробности визита Меркель в Россию
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече в Москве планируют рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов, сообщает пресс-служба Крумля.
Кроме того, одной из главных тем переговоров станет двустороннее сотрудничество в различных областях.
В Кремле уточнили, что формат визита канцлера ФРГ в Москву не предполагает подписания каких-либо документов.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил, что визит госпожи Меркель в Москву - последний для неё в должности бундесканцлера, сообщает RT.
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