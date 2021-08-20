Меркель прибыла в Москву на переговоры с Путиным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Москву, где сегодня пройдут ее переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Меркель возложила в Александровском саду венок к могиле Неизвестного Солдата, отмечает РИА Новости.
В ходе переговоров лидеров России и Германии не планируется подписание документов. Они обсудят двустороннее сотрудничество, международные и региональные вопросы.
Это может быть последний визит Меркель в Москву в должности бундесканцлера, поскольку на предстоящих осенью выборах в Германии она не будет выдвигаться на этот пост.
Ожидается, что Меркель 22 августа прибудет с визитом в Киев, где обсудит с президентом этой страны Владимиром Зеленским ситуацию вокруг запуска газопровода «Северный поток-2».
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