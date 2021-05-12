Андрей Воробьёв навестил в госпитале лечащегося от COVID-19 ветерана ВОВ
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил в госпитале столетнего участника Великой Отечественной войны Георгия Баранова. В настоящий момент ветеран проходит лечение от коронавирусной инфекции в медицинском центре военного клинического госпиталя Минобороны РФ в Подольске.
Глава региона пожелал Георгию Баранову скорейшего выздоровления, вручил ветерану корзину с фруктами, а также подарил компьютер.
Георгий Баранов награждён орденом Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», а также медалью Жукова. После войны он окончил университет и работал юристом.
В 2015 оду ветеран стал лауреатом губернаторской премии «Наше Подмосковье» за проект создания клуба ветеранов им. Тёркина. Выпустил несколько книг, среди них «Подольская юмористическая вакцина «Антивирус «КОВИД-19». Как сообщает «Радио 1», её и другие свои произведения Георгий Михайлович презентовал губернатору Московской области.
А ранее стало известно, что более 33 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) получили ко Дню Победы выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные Пенсионного фонда России (ПФР).
Издание отмечает, что выплаты получат 33,2 тысячи россиян, принимавших участие в ВОВ и проживающих в настоящее время на территории России и Прибалтики.
ПФР уточняет, что ветераны получат выплаты ко Дню Победы одновременно с пенсией. Средства будут перечислены в соответствии с указом президента России «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы», подписанным в 2019 году.
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