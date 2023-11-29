Макаревич заявил, что не скучает по России и не собирается тут выступать

По его словам, он не интересуется новостями, связанными с Россией и не скучает по своей Родине.

«Та Россия, которую я очень любил, ее сегодня нет все равно. Ее очень здорово испоганили, и в сегодняшнем виде она меня не привлекает к себе», - сказал он в интервью RTVi.



Кроме того, артист заявил, что не хочет выступать в России.



«Первая причина — это невозможно. И вторая причина — у меня нет ни малейшего желания там выступать», - отметил музыкант.

Ранее Макаревич объяснил, почему он покинул Россию. По словам лидера «Машины времени», в стране ему не давали делать то, что он считает нужным.

Напомним, в конце октября Макаревич избавился от всей недвижимости в России, в частности, от квартиры на Ленинском проспекте и от дома в коттеджном поселке «Павлово» Истринского района, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

