Андрей Кормухин: Организаторов акции «#За семью!» пытаются запугать, обвиняя во всех грехах

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «В законе о домашнем насилии нашли «происки» ЛГБТ».

Координатор и основатель общественного движения «Сорок сороков», брат известной певицы Ольги Кормухиной Андрей Кормухин напомнил, что 23 ноября состоялась всероссийская акция «#За семью!» в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и семей, а также недопущения принятия закона о семейно-бытовом насилии, в которой приняли участие 30 городов и более трёх тысяч человек.

«В СМИ говорилось, что в акции «#За семью!» в Москве приняло участие около 200 человек, но мы спрашивали у полиции, которая назвала численность другую – 600 человек. Нам выделили место далеко, в Сокольниках, хотя мы просили Суворовскую площадь. Не все смогли нас просто найти. А нашим оппонентам, сторонникам закона, предоставили вчера центральную площадку. Но после акции начались чудеса. Нас стали обвинять во всех смертных грехах. Вчера заблокировали без всяких предупреждений наш канал в YouTube, хотя обычно делаются три предупреждения. Кому это выгодно?» — удивился участник пресс-конференции.

Ранее эксперт криминолог, кандидат юридических наук Елена Тимошина заявила, что педофилы заинтересованы в отрыве детей от семьи и в предоставлении им «половой свободы».

Напомним, работа над законопроектом о семейно-бытовом насилии идет более трёх лет. Авторы инициативы предлагают ввести в законодательство охранные ордера — временный запрет агрессорам приближаться к жертвам. Принятие такого закона поддерживают в СПЧ, а также уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.



