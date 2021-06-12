Андрей Бочкарёв: Тоннелепроходка между «Лианозово» и «Физтехом» выполнена более чем наполовину
Перегонные тоннели между будущими станциями «Лианозово» и «Физтех» на строящемся участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена построены более, чем наполовину. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Тоннелепроходческие комплексы «Татьяна» и «Ирина», которые начали свою работу в ноябре минувшего года на строящейся станции «Лианозово», прошли более половины пути до будущей станции «Физтех». Оба щита уже пересекли МКАД, на сегодняшний день готовность правого и левого перегонных тоннелей оценивается в 63% и 55% соответственно», – уточнил Андрей Бочкарёв.
По словам заместителя мэра, на станциях участка также продолжается активное строительство.
«На «Лианозово» и «Улице 800-летия Москвы» заканчиваются земляные и ведутся монолитные работы, в то время как на «Физтехе» приступили к устройству ограждающих конструкций котлована станции по методу «стена в грунте» и выносу сетей из пятна строительства», – отметил глава строительного комплекса.
Уточняется, что на перегоне между станциями «Лианозово» и «Физтех» возводящий правый тоннель проходческий комплекс «Татьяна» прошел 1473 метра, а строящий левый перегонный тоннель щит «Ирина» – 1272 метра из запланированных 2345 метров. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Напомним, инжиниринговый холдинг является управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метрополитена.
Также, по словам Кравцова, на участке продления Люблинско-Дмитровской линии метро продолжается проходка правого перегонного тоннеля от будущей станции «Улица 800-летия Москвы» к «Лианозово».
«Из 1,8 км тоннелепроходческий комплекс «Клавдия» уже прошел более километра, готовность тоннеля составляет порядка 60%. Левый перегонный тоннель на данном отрезке пройден», – заявил глава холдинга.
Ранее Андрей Бочкарёв рассказал, что строители приступают к сооружению центрального участка Троицкой линии московского метрополитена, работы ведутся на будущих станциях «Академическая» и «Улица Строителей».
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