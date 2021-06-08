Вице-мэр Бочкарёв: В Москве началось строительство двух станций Троицкой линии метро

Строители приступают к сооружению центрального участка Троицкой линии московского метрополитена, работы ведутся на будущих станциях «Академическая» и «Улица Строителей». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Работы ведутся с соблюдением всех норм и требований безопасности, установлены информационные щиты. В настоящее время производится ограждение стройплощадок», – отметил Андрей Бочкарев.