Андрей Бочкарёв: Стационар скорой помощи в НИИ им. Склифосовского завершен на две трети
Строительство скоропомощного стационара с вертолетной площадкой на территории НИИ им. Склифосовского готово на 66%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«В центре Москвы на территории НИИ им. Склифосовского продолжается строительство скоропомощного стационара. На данный момент работы завершены на 66% - уже готов конструктив здания, ведется устройство навесного вентилируемого фасада, внутренних и наружных инженерных сетей, а также отделочные работы и благоустройство», – отметил заммэра столицы.
По словам руководителя Строительного комплекса, новый корпус площадью 22,1 тысячи квадратных метров рассчитан на 30 коек. В течение суток медики смогут принимать здесь до 200 неотложных пациентов.
«Здание будет соединено с основным корпусом надземным переходом, а на крыше расположится вертолетная площадка для экстренной доставки пациентов», – рассказал представитель Москвы.
Локации новых скоропомощных комплексов в Москве позволяют охватить большую часть города и сократить до минимума время перемещения машин скорой медицинской помощи. Функционал строящихся объектов покроет весь спектр медицинских потребностей.
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