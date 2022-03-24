Бочкарёв: На востоке Москвы в 2022 году построят четыре медицинских здания

Строительство двух поликлиник, диагностического корпуса и комплекса скорой помощи планируется завершить на востоке столицы в 2022 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Мы продолжаем активно развивать медицинскую инфраструктуру в разных округах и районах города. Так, уже в этом году в Восточном административном округе Москвы намечено завершить строительство двух поликлиник, лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова и скоропомощного станционарного комплекса на территории городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова», - отметил заммэра.

Две поликлиники для взрослых на 750 посещений в смену появятся в районах Измайлово и Богородское. Здания будут соответствовать стандартам оснащения поликлиник «Московский стандарт +». Здесь будут обсутроены зоны комфортного ожидания, система навигации, современное медоборудование, а также повышена доступность для маломобильных людей.

«Новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени А. С. Логинова в Перово построен на 75 %, он будет рассчитан на 570 коек. Готовность скоропомощного комплекса на территории больницы №15 имени Филатова составляет 45 %. Здесь будет шесть разнопрофильных операционных, а прием пациентов будет осуществляться по принципу разделения потоков в зависимости от степени тяжести их состояния», - добавил Бочкарёв.

При этом всего в городе планируется завершить строительство еще 45 медицинских объектов за этот год. Новые поликлиники будут оборудованы в 23 районах столицы. Еще будет сдано 10 корпусов больниц, включая больницу имени Боткина и НИИ имени Склифосовского, а также корпус инфекционной больницы №1 и еще один корпус больницы в Коммунарке.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в четверг посетил строящийся лечебно-диагностический комплекс и отметил, что этот год стал крайне важным для столичного здравоохранения. Он назвал строящийся комплекс будущим лучшим онкоцентром страны.

