Бочкарёв: На востоке Москвы в 2022 году построят четыре медицинских здания
Строительство двух поликлиник, диагностического корпуса и комплекса скорой помощи планируется завершить на востоке столицы в 2022 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Мы продолжаем активно развивать медицинскую инфраструктуру в разных округах и районах города. Так, уже в этом году в Восточном административном округе Москвы намечено завершить строительство двух поликлиник, лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова и скоропомощного станционарного комплекса на территории городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова», - отметил заммэра.
Две поликлиники для взрослых на 750 посещений в смену появятся в районах Измайлово и Богородское. Здания будут соответствовать стандартам оснащения поликлиник «Московский стандарт +». Здесь будут обсутроены зоны комфортного ожидания, система навигации, современное медоборудование, а также повышена доступность для маломобильных людей.
«Новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени А. С. Логинова в Перово построен на 75 %, он будет рассчитан на 570 коек. Готовность скоропомощного комплекса на территории больницы №15 имени Филатова составляет 45 %. Здесь будет шесть разнопрофильных операционных, а прием пациентов будет осуществляться по принципу разделения потоков в зависимости от степени тяжести их состояния», - добавил Бочкарёв.
При этом всего в городе планируется завершить строительство еще 45 медицинских объектов за этот год. Новые поликлиники будут оборудованы в 23 районах столицы. Еще будет сдано 10 корпусов больниц, включая больницу имени Боткина и НИИ имени Склифосовского, а также корпус инфекционной больницы №1 и еще один корпус больницы в Коммунарке.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в четверг посетил строящийся лечебно-диагностический комплекс и отметил, что этот год стал крайне важным для столичного здравоохранения. Он назвал строящийся комплекс будущим лучшим онкоцентром страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+0 / сут.
Умерли
367 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
16,6 млн+0 / сут.
- Польского генерала послали в школу. В России напомнили историю Калининграда
- Минобороны России опубликовало кадры уничтожения «Искандером» украинского «Бука»
- В правительство направлен проект предоставления отсрочки от армии IT-специалистам
- Путин подписал новый закон об антикризисных мерах налоговой поддержки
- В Минобороны РФ предупредили об украинских фейках про вызов в военкоматы
- Орбан возразил Зеленскому насчет нежелания Венгрии расширять санкции против России
- Уйти, чтобы, вернуться? Россия отвечает на бегство иностранных компаний
- Медведев заявил, что приостановившие работу в России компании вернутся, но с потерями
- МИД России прокомментировал притязание Польши на Калининград
- Медведев назвал цель переговоров делегаций России и Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru