Андрей Бочкарёв: Подготовительные работы развернуты на всех участках первого этапа Рублёво-Архангельской линии метро
Подготовительные работы для строительства Рублёво-Архангельской линии столичного метрополитена начались на всех участках между будущими станциями «Шелепиха» и «Липовая роща». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, на первом этапе запланировано построить участок длиной 12,65 километров. На нем разместятся шесть станций, названия которых пора рабочие: «Звенигородская», «Карамышевская», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Липовая Роща».
Как отметил глава Стройкомплекса, параллельно проектируется второй участок, на нем будет еще две станции – «Ильинская» и «Рублёво-Архангельское».
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что, тоннелепроходческие щиты на данный момент прошли две трети запланированного пути.
Строительство Рублёво-Архангельской ветки свяжет активно развивающуюся территорию в Рублёво-Архангельском со станциями Большого кольца метро. Ввод линии также улучшит доступность районов Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники.
Ранее Бочкарев сообщил, что на станции «Суворовская» Кольцевой линии столичного метрополитена идет расконсервация существующих выработок для возобновления строительства.
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