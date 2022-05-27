Андрей Бочкарёв: Подготовительные работы развернуты на всех участках первого этапа Рублёво-Архангельской линии метро

Подготовительные работы для строительства Рублёво-Архангельской линии столичного метрополитена начались на всех участках между будущими станциями «Шелепиха» и «Липовая роща». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, на первом этапе запланировано построить участок длиной 12,65 километров. На нем разместятся шесть станций, названия которых пора рабочие: «Звенигородская», «Карамышевская», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Липовая Роща».

Москва выставила на торги три участка под строительство частных домов

Как отметил глава Стройкомплекса, параллельно проектируется второй участок, на нем будет еще две станции – «Ильинская» и «Рублёво-Архангельское».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что, тоннелепроходческие щиты на данный момент прошли две трети запланированного пути.

Строительство Рублёво-Архангельской ветки свяжет активно развивающуюся территорию в Рублёво-Архангельском со станциями Большого кольца метро. Ввод линии также улучшит доступность районов Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники.

Ранее Бочкарев сообщил, что на станции «Суворовская» Кольцевой линии столичного метрополитена идет расконсервация существующих выработок для возобновления строительства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Стройкомплекса Москвы
ТЕГИ:МоскваМетро
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры