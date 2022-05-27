Андрей Бочкарёв: Подготовительные работы развернуты на всех участках первого этапа Рублёво-Архангельской линии метро

Подготовительные работы для строительства Рублёво-Архангельской линии столичного метрополитена начались на всех участках между будущими станциями «Шелепиха» и «Липовая роща». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, на первом этапе запланировано построить участок длиной 12,65 километров. На нем разместятся шесть станций, названия которых пора рабочие: «Звенигородская», «Карамышевская», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Липовая Роща».