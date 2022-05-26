Бочкарев: Расконсервация выработок ведется на станции «Суворовская»

По его словам, на станции метро также проводится обследование временной крепи. Бочкарев отметил, что к основным строительным работам планируется приступить до конца следующего года.

В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в настоящее время комитетом ведется разработка проекта планировки территории станции.

Она отметила, что ввод «Суворовской» позволит улучшить транспортное обслуживание населения, а также улучшить доступность крупных объектов общегородского значения, таких как театр «Уголок дедушки Дурова» и спорткомплекс «Олимпийский». Княжевская также сообщила, что пассажиропоток на станции должен составить порядка 250 тысяч человек в сутки.

