Бочкарев: Расконсервация выработок ведется на станции «Суворовская»
На станции «Суворовская» Кольцевой линии столичного метрополитена ведется расконсервация существующих выработок для возобновления строительства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на станции метро также проводится обследование временной крепи. Бочкарев отметил, что к основным строительным работам планируется приступить до конца следующего года.
В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в настоящее время комитетом ведется разработка проекта планировки территории станции.
Она отметила, что ввод «Суворовской» позволит улучшить транспортное обслуживание населения, а также улучшить доступность крупных объектов общегородского значения, таких как театр «Уголок дедушки Дурова» и спорткомплекс «Олимпийский». Княжевская также сообщила, что пассажиропоток на станции должен составить порядка 250 тысяч человек в сутки.
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