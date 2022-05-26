Москва выставила на торги три участка под строительство частных домов

Один из участков в Новой Москве находится в деревне Хатминки на территории 1,2 тысячи квадратных метров. Там можно построить дом площадью до 483,6 квадратного метра. Второй объект расположен в деревне Шеломово. Он занимает 1,3 тысячи квадратных метров, где допускается строительство дома площадью до 522 квадратных метра.

Участок в Южном Бутове предлагается в жилом микрорайоне на улице Павлика Морозова, на территории 1,2 тысячи квадратных метров. Там разрешено возвести дом площадью до 590 квадратных метров.

В соответствии с градостроительными требованиями ко всем предложенным территориям новые владельцы смогут построить на них трехэтажные дома до 15 метров в высоту. Они должны быть пригодны для круглогодичного проживания и подключены ко всем необходимым инженерным коммуникациям. На своих участках собственники также смогут выращивать фрукты и овощи, разбить клумбы, построить гаражи для автомобилей.

Очные открытые аукционы по объектам пройдут 23 июня.

