Москва выставила на торги три участка под строительство частных домов

Три земельных участка под строительство частных жилых домов Москва выставила на торги. Два из них находятся в Новой Москве, один – в Южном Бутове. Заявочная кампания по объектам продлится до 20 июня, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, общая площадь лотов составляет 3,7 тысячи квадратных метров.

«Они расположены в зонах индивидуальной жилой застройки в зеленых районах Москвы, начальная стоимость квадратного метра такой недвижимости составляет 1,5 тысячи рублей. Будущие владельцы смогут возвести на участках частные дома общей площадью до 1,6 тысячи квадратных метров», – уточнил заммэра.

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Один из участков в Новой Москве находится в деревне Хатминки на территории 1,2 тысячи квадратных метров. Там можно построить дом площадью до 483,6 квадратного метра. Второй объект расположен в деревне Шеломово. Он занимает 1,3 тысячи квадратных метров, где допускается строительство дома площадью до 522 квадратных метра.

Участок в Южном Бутове предлагается в жилом микрорайоне на улице Павлика Морозова, на территории 1,2 тысячи квадратных метров. Там разрешено возвести дом площадью до 590 квадратных метров.

В соответствии с градостроительными требованиями ко всем предложенным территориям новые владельцы смогут построить на них трехэтажные дома до 15 метров в высоту. Они должны быть пригодны для круглогодичного проживания и подключены ко всем необходимым инженерным коммуникациям. На своих участках собственники также смогут выращивать фрукты и овощи, разбить клумбы, построить гаражи для автомобилей.

Очные открытые аукционы по объектам пройдут 23 июня.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АукционНедвижимостьМосква
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