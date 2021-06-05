Андрей Бочкарёв: Москва заслуженно остается лидером по качеству инвестиционного климата в стране
Столица заслуженно является лидером по качеству инвестиционного климата и остается флагманом в вопросе снижения административных барьеров, заявил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, комментируя результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, объявленные на ПМЭФ.
Заместитель мэра отметил, что в рейтинге учитывались показатели качества и уровня развития инфраструктуры, а также доступности ресурсов для ведения бизнеса и инвестиционной деятельности. По словам главы Строительного комплекса, в Москве ведется постоянная работа по сокращению количества необходимых процедур и сокращению сроков предоставления услуг.
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«Москва остается лидером в нашей стране по созданию благоприятных условия для ведения бизнеса. Во многом этому способствовала проделанная работа по цифровизации строительной отрасли и снижению административных барьеров – в этих вопросах столица выступает флагманом среди городов и субъектов страны», – рассказал Андрей Бочкарёв.
Он подчеркнул, что у застройщиков есть возможность оформить любую процедуру, от получения градостроительного плана земельного участка до разрешения на строительство или разрешения на ввод, с помощью единой платформы для получения госуслуг – портала mos.ru.
«При этом мы не прекращаем работу по переводу государственных услуг в сфере строительства в электронный вид, с 1 июня, например, полностью в онлайн-формате предоставляется услуга по приемке материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в системе ИАИС ОГД», – подчеркнул Бочкарёв.
За последние годы сроки предоставления госуслуг в сфере строительства значительно сократились, напомнил руководитель Стройкомплекса.
«Например, ранее срок выдачи ГПЗУ в Москве был сокращен до 14 рабочих дней, срок выдачи разрешений на строительство – до пяти рабочих дней, срок заключения договоров на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения – до 20 рабочих дней», – отметил глава Стройкомплекса.
Агентство стратегических инициатив (АСИ) в рамках ПМЭФ презентовало национальный рейтинг инвестклимата в российских регионах. Так, в направлении «Регуляторная среда» сохранился ежегодный тренд на сокращение времени предоставления государственных услуг, а количество процедур в регуляторных показателях Национального рейтинга также уменьшилось по сравнению с предыдущим годом, отметили эксперты.
Комментируя результаты рейтинга, Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание на то, что меры поддержки не смогли бы помочь сотням тысяч предприятий без раскрытия экономики и стабильного развития города. Во время пандемии Москва не останавливала программы развития здравоохранения, образования, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Это позволит получить дополнительное развитие этих отраслей бизнеса в будущем и привлечь новые инвестиции.
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