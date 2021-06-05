Андрей Бочкарёв: Москва заслуженно остается лидером по качеству инвестиционного климата в стране

«Москва остается лидером в нашей стране по созданию благоприятных условия для ведения бизнеса. Во многом этому способствовала проделанная работа по цифровизации строительной отрасли и снижению административных барьеров – в этих вопросах столица выступает флагманом среди городов и субъектов страны», – рассказал Андрей Бочкарёв.

Он подчеркнул, что у застройщиков есть возможность оформить любую процедуру, от получения градостроительного плана земельного участка до разрешения на строительство или разрешения на ввод, с помощью единой платформы для получения госуслуг – портала mos.ru.

«При этом мы не прекращаем работу по переводу государственных услуг в сфере строительства в электронный вид, с 1 июня, например, полностью в онлайн-формате предоставляется услуга по приемке материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в системе ИАИС ОГД», – подчеркнул Бочкарёв.

За последние годы сроки предоставления госуслуг в сфере строительства значительно сократились, напомнил руководитель Стройкомплекса.

«Например, ранее срок выдачи ГПЗУ в Москве был сокращен до 14 рабочих дней, срок выдачи разрешений на строительство – до пяти рабочих дней, срок заключения договоров на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения – до 20 рабочих дней», – отметил глава Стройкомплекса.