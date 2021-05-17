Бочкарев рассказал о формате Московского урбанистического форума-2021

В связи со сложной обстановкой из-за пандемии коронавируса Московский урбанистический форум (МУФ-2021) пройдет в гибридном формате, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Тема предстоящего 10-ого юбилейного Московского урбанистического форума – «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». Москва как яркий пример активно развивающегося мегаполиса стремится к обмену опытом и экспертизой с другими городами, укреплению международного сотрудничества», – рассказал заммэра.

Как отметил Бочкарев, МУФ-2021 по традиции пройдет в концертном зале и парке «Зарядье» с 1 по 4 июля. Планируется, что на форуме выступят более 350 иностранных и российских спикеров, при этом отечественные эксперты будут принимать участие онлайн, а спикеры из разных точек мира — подключаться онлайн. Кроме того, в «Зарядье» ожидается до 7000 участников и до 20 000 онлайн-зрителей.

«В настоящий момент свое участие подтвердили более 80 иностранных спикеров из 27 стран, среди которых яркие представители экспертного сообщества, архитекторы, урбанисты, ученые. Эксперты обсудят практики современных устойчивых городов, опыт мегаполисов, годами удерживающих мировое лидерство, а также городов, набирающих известность благодаря своим уникальным особенностям», – добавил заместитель мэра.

В период с 1 по 2 июля пройдет деловая программа форума. Первый день МУФ-2021 «Города-суперзвезды. Уроки трансформации» посвятят обсуждению глобальных вызовов, стоящих перед мегаполисами, а также исследованию концепции звездности и освещению успешных проектов трансформаций разных городов мира за последнее десятилетие.

Во второй день — «Новые перспективы. Взгляд в будущее» – участники форума обсудят и спрогнозируют новые вызовы, а также презентуют передовые городские проекты будущего. Кроме того, второй день МУФ-2021 будет посвящен развитию международного сотрудничества и диалога мегаполисов для поиска ответов на вопросы будущего городов.

По словам главы Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, пандемия поставила под удар привычный образ городской жизни, и с учетом нового опыта в ряд городов-суперзвезд вошли новые лидеры – города, с наименьшими потерями преодолевающие кризис и даже в непростые времена ориентирующиеся на интересы жителя.

МУФ проводится с 2011 года при участии мэра Москвы Сергея Собянина. Форум предоставляет экспертам в области градостроительства, архитектуры и урбанистики возможность наладить диалог, обменяться опытом и получить новые знания.

