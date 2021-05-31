Бочкарев: С начала года на территории бывших промзон Москвы построено почти 1,4 млн кв.м недвижимости
В Москве на месте бывших промзон с начала года построено и введено в эксплуатацию почти 1,4 миллион кв.м. недвижимости, в том числе более 530 тысяч кв.м жилья, а также ряд социальных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, ведется активная работа по «включению» полузаброшенных территорий в полноценную жизнь города.
«Здесь появляются современные кварталы с многофункциональной застройкой, жильем, социальной инфраструктурой и рабочими местами. Только в этом году на таких площадках планируется построить и ввести в эксплуатацию более 70 различных объектов общей площадью порядка 4,1 миллионов кв.м, в том числе около 1,8 миллиона «квадратов» жилья», - отметил он.
Всего за последние девять лет на территории бывших промзон столицы построено более 25 миллионов кв.м недвижимости, из них 17 миллионов «квадратов» жилья. В 2020 году было введено в эксплуатацию 97 объектов недвижимости совокупной площадью более 3,6 миллионов кв.м.
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