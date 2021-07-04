Андрей Бочкарёв: Москва вошла в число мировых лидеров по экологии и созданию общественных пространств
Москва лидирует среди других мегаполисов мира по созданию общественных пространств. Таковы результаты исследования международной компании Boston Consulting Group (BCG), сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в рамках X Московского урбанистического форума.
«Москва, по оценкам экспертов BCG, вышла на первое место в категории «Общественные пространства», а также получила высокий балл в сфере экологии среди 16 ведущих мегаполисов мира. Эксперты также отметили, что в столице наблюдается рост продолжительности жизни, активная климатическая повестка и относительно низкая загрязненность воздуха», – рассказал Андрей Бочкарёв.
По его словам, Москва конкурирует с Сиднеем по созданию общественных пространств и темам экологии.
«Правительство Москвы уделяет значительное внимание развитию общественных пространств. Особое значение имеют набережные как места отдыха и проведения досуга. Сегодня 72 км набережных Москвы-реки благоустроены и доступны для москвичей. Эта работа будет продолжена», - заверил глава Строительного комплекса.
Так, в ближайшие три года в Москве приведут в порядок еще 120 км набережных, создадут около 40 общественных зон, будет построено и реконструировано 16 мостов.
Напомним, ранее глава столичного Стройкомплекса заявил, что Москва вышла на третье место среди мегаполисов мира по доле довольных своей жизнью горожан после Нью-Йорка и Лондона. Суммарная оценка Москвы составила 62 балла, всего в рамках анализа рассматривалось 16 городов.
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