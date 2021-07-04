Москву включили в топ-3 городов Европы по числу объектов культурного наследия – Сергунина

На Московском урбанистическом форуме состоялась презентация результатов исследования. Заммэра подчеркнула, что основные параметры, касающиеся охраны исторических зданий в ведущих мегаполисах Европы, исследователи впервые сравнивали так подробно. Речь шла об объеме городских инвестиций, контроле сохранности памятников, общем их числе. Учитывался также ежегодный прирост объектов культурного наследия. По словам Сергуниной,эксперты сравнивали показатели Москвы, Лондона, Парижа, Берлина и Рима за последние пять лет.

«В Лондоне сейчас 19,6 тыс. объектов культурного наследия, в Москве - около 8,3 тыс. вместе с выявленными объектами, а в Берлине - 8,2 тыс. Вместе с тем российская столица демонстрирует наибольший прирост количества объектов культурного наследия: за пять лет их стало больше на 504 единицы. Лондон находится на втором месте по этому показателю - плюс 358, третье место у Берлина с 102 новыми объектами», - говорится в материале.

В российской столице насчитывается более 2 тыс. выявленных объектов культурного наследия. Московский реестр исторических памятников является единым для всех уровней и видов наследия. В Москве 65% культурных объектов в госсобственности. Столица России занимает второе место после Рима по числу памятников археологии и лидирует по количеству исторических усадебных комплексов, фортификационных сооружений и охраняемых парков. В Москве самая высокая доля зданий до трех этажей среди объектов культурного наследия.

